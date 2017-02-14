Кто будет фаворитом этапа чемпионата мира по спидвею в Алматы

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В очередной раз заезды на льду будут проводиться два дня. Стоит отметить, что Astana Expo FIM Ice Speedway Gladiators World Championship (полное название соревнований) проводится под эгидой международной мотоциклетной федерации (FIM) и входит в официальный мировой календарь.

Ранее два финала состоялись в российских городах Тольятти и Шадринске. Алматы станет третьим городом, где пройдет этап личного чемпионата мира по спидвею.

Финальная часть соревнований стартовала в Тольятти 4 февраля. В течение двух дней гонщики, прошедшие до этого квалификационный раунд, зарабатывали первые очки общего зачета. После двух раундов лидерство захватил Дмитрий Колтаков, завоевавший 37 баллов. Следом за ним расположился Дмитрий Хомицевич, набравший на одно очко меньше. Замкнул тройку промежуточных лидеров Даниил Иванов. В его активе 30 баллов.

По итогам тольятинского этапа можно отметить, что в этом сезоне, как и в прошлых, основными фаворитами всего личного чемпионата мира являются российские мотогонщики. Кроме того, единственным, кто способен составить им конкуренцию, считается австриец Франц Цорн.

Никаких сенсаций не произошло в финале, который проходил в Шадринске. Исключение составила смена гонщиков, составляющих первую тройку. Так, Хомицевич опустился на третье место, пропустив вперед Игоря Кононова. В свое время Даниил Иванов расположился на четвертом месте. Победителем второго этапа подряд стал Дмитрий Колтаков.

Топ-9 перед алматинской гонкой выглядит следующим образом:

1. Дмитрий Колтаков (Россия) — 72.

2. Игорь Кононов (Россия) — 67.

3. Дмитрий Хомицевич (Россия) — 66.

4. Даниил Иванов (Россия) — 56.

5. Динар Валеев (Россия) — 52.

6. Франц Цорн (Австрия) — 38.

7. Николай Красников (Россия) — 28 (Wild Card).

8. Стефан Свенсон (Швеция) — 26.

9. Никлас Свенсон (Швеция) — 23.

Стоит упомянуть, что Колтаков, Кононов, Хомицевич, Иванов стали триумфаторами гонки в Алматы в прошлом году. Кроме того, знаком местным зрителям и австриец Цорн, приезжавший на «Медеу» годом ранее.

В этот раз этап чемпионата мира по спидвею пройдет 18 и 19 февраля. Казахстан будет представлять Павел Некрасов. В свою очередь Денис Слепухин и Владимир Чеблаков являются запасными.

Всего же в заявке 16 участников из России, Австрии, Германии, Швеции, Чехии, Финляндии.

Добавим, что билеты уже поступили в продажу.