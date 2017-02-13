«Ямаха»: 10-й титул для Росси не является навязчивой идеей команды

По словам Форкады, в «Ямахе» не страдают навязчивой идеей победить в чемпионате непременно с Валентино Росси, имеющим в своём активе девять чемпионских титулов.



«Японцы очень флегматичны. Они хотят выиграть, их врагом номер один и самым главным конкурентом является «Хонда». Это главная цель. А с каким из пилотов побеждать — это не столь важно. Конечно, отделу маркетинга была бы интересна такая деталь, но я могу вас заверить, что руководитель проекта заинтересован лишь в победе в чемпионате, и не важно, с пилотами Tech 3 Фолгером и Зарко или с Росси или Виньялесом. Они хотят победить в чемпионате, а 10-й титул Росси не является для них навязчивой идеей.

Конечно, если бы Валентино завоевал свой 10-й титул, это было бы важно для чемпионата и спорта. Это было бы огромным достижением, пришедшим через много лет с момента его последней победы в чемпионате в 2009 году. Это сыграло бы на руку MotoGP с точки зрения ажиотажа со стороны СМИ.



Что же касается технического персонала в Японии, то у них нет никаких предпочтений", — цитирует Форкаду Motorsport.