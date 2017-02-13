«Ямаха»: первые предсезонные тесты MotoGP прошли очень хорошо
Руководитель команды MotoGP «Ямаха» Лин Джарвис крайне воодушевлён результатами первых предсезонных тестов в Сепанге.
«Мы начали свои тесты в конце прошлого года, мы провели четыре дня испытаний в Валенсии, а затем отправились в Сепанг. Теперь мы вернулись в Сепанг в этом году. Но в этом году ситуация отличалась, потому что мы получили наши новые мотоциклы. Было очень важно увидеть, где мы находимся. И скажем прямо, тесты прошли невероятно хорошо.
Байк, который мы испытывали в Малайзии, очень хорош, всё, что подготовили инженеры, работало, а такое бывает нечасто. Иногда вы привозите на трассу
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