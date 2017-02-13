«Ямаха»: первые предсезонные тесты MotoGP прошли очень хорошо

«Мы начали свои тесты в конце прошлого года, мы провели четыре дня испытаний в Валенсии, а затем отправились в Сепанг. Теперь мы вернулись в Сепанг в этом году. Но в этом году ситуация отличалась, потому что мы получили наши новые мотоциклы. Было очень важно увидеть, где мы находимся. И скажем прямо, тесты прошли невероятно хорошо.



Байк, который мы испытывали в Малайзии, очень хорош, всё, что подготовили инженеры, работало, а такое бывает нечасто. Иногда вы привозите на трассу какие-то элементы, и они не работают. На презентации я сказал, что мы нацелены на тройную победу. Мы хотим победить в командном первенстве, чемпионате конструкторов и чемпионате пилотов. И я думаю, что мы можем это сделать», — цитирует Джарвиса Autosport.