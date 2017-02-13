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13 февраля 2017, 11:42 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

«Ямаха»: первые предсезонные тесты MotoGP прошли очень хорошо

Руководитель команды MotoGP «Ямаха» Лин Джарвис крайне воодушевлён результатами первых предсезонных тестов в Сепанге.

«Мы начали свои тесты в конце прошлого года, мы провели четыре дня испытаний в Валенсии, а затем отправились в Сепанг. Теперь мы вернулись в Сепанг в этом году. Но в этом году ситуация отличалась, потому что мы получили наши новые мотоциклы. Было очень важно увидеть, где мы находимся. И скажем прямо, тесты прошли невероятно хорошо.

Байк, который мы испытывали в Малайзии, очень хорош, всё, что подготовили инженеры, работало, а такое бывает нечасто. Иногда вы привозите на трассу какие-то элементы, и они не работают. На презентации я сказал, что мы нацелены на тройную победу. Мы хотим победить в командном первенстве, чемпионате конструкторов и чемпионате пилотов. И я думаю, что мы можем это сделать», — цитирует Джарвиса Autosport.
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