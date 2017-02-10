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10 февраля 2017, 14:41 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Чемпионат Европы по мотоболу в 2018 году пройдет в Коврове

ВЛАДИМИР, 10 февраля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Чемпионат Европы по мотоболу 2018 года пройдет в Коврове Владимирской области. Об этом сообщил журналистам директор областного департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач.

«Изначально чемпионат Европы планировалось провести в Ставропольском крае, но здесь, наверное, большая заслуга активности и авторитета губернатора Светланы Орловой. Мы планомерно склонили сначала Минспорт РФ, чтобы они нас поддержали, а затем убедили мотобольную федерацию, и буквально на днях пришла информация, что чемпионат Европы пройдет в Коврове 8—12 августа 2018 года», — отметил Алексей Сипач.

Как уточнил директор департамента, в соревнованиях примут участие сборные семи стран — Украины, Литвы, Франции, Германии, Нидерландов, Белоруссии и России. В рамках подготовки к мероприятию запланирована реконструкция мотобольного стадиона в Коврове.

Как пояснил ТАСС Алексей Сипач, место проведения турнира имеет давние мотобольные традиции. Главный тренер команды «Ковровец» Александр Царев — 15-кратный чемпион Европы и капитан сборных СССР и России.

Мотобол — игра с мячом, представляющий собой футбол на мотоциклах. В соревновании участвуют две команды по пять человек, включая вратаря и четырех полевых игроков. В чемпионате России — 2016 принимали участие восемь команд.
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