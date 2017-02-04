Мастер и квадроцикл. Как чемпиону «Дакара» стать мастером спорта
Сергей Карякин принёс России первую победу на «Дакаре» в классе квадроциклов, но Минспорта не считает, что гонщик достоин регалий. Почему?
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Всего пару недель назад Сергей Карякин стал первым в истории российским чемпионом ралли «Дакар» в классе квадроциклов. Уроженец Екатеринбурга, команда которого состоит всего из трёх человек, с огромным отрывом переиграл более опытных соперников и одержал победу за явным преимуществом.
Поскольку «Дакар» считается самым престижным соревнованием в мире
«Чемпионат» разбирается, почему так произошло и есть ли у Карякина шансы получить регалии.
Что есть титул
Звание мастера спорта — это российское наследие советской спортивной системы. Сегодня этот титул существует лишь в нашей стране и в бывших республиках СССР. Это первая ступень в иерархии спортивных регалий Министерства спорта, за ней следуют Мастер спорта международного класса и Заслуженный мастер спорта.
Звание мастера спорта
Чтобы стать мастером спорта, необходимо добиться высоких результатов на чемпионате мира (или на очень высоких соревнованиях уровня Кубка мира), а сам турнир долен соответствовать ряду критериев, принятых Министерством спорта. С полным списком требований можно ознакомиться на сайте ведомства.
Среди них есть требования касательно числа спортсменов, участвующих в соревновании, и количества стран, которые они представляют. Кроме того, указанный вид спорта должен фигурировать в реестре Минспорта. И вот тут у российских гонщиков возникают проблемы.
Не мировой уровень
Для получения звания мастера спорта российский участник должен показать высокий результат на чемпионате мира, на котором представлены не менее 35 стран. Фактически это означает, что, согласно правилам Министерства спорта, стань Даниил Квят чемпионом Формулы-1 и выиграй он попутно все гонки сезона, звания мастера спорта он недостоин.
С похожей проблемой столкнулся и Сергей Карякин, у которого на минувшем «Дакаре» было «всего» 36 соперников, представлявших 13 стран. Соответственно достижение Сергея Карякина до звания мастера спорта не дотягивает.
Стоит также отметить, что само по себе ралли «Дакар» не является чемпионатом мира. В
Тем не менее факт остаётся фактом: практически ни одно крупное автомобильное соревнование, будь то даже гонки Формулы-1, серия IndyCar или ралли «Дакар» (за исключением зачёта внедорожников и мотоциклов, где на старт выходят сотни участников), не рассматривается Минспортом в качестве подходящих видов спорта.
Звание мастера спорта также можно получить за победу в чемпионате России, однако и здесь существует ряд условий: в первенстве должны принять участие не менее 20 спортсменов из 15 регионов страны. То есть речь идёт не о городах, а о регионах, что в условиях российского автоспорта фактически нереализуемо. Но, помимо этого, в чемпионате России должны принять участие как минимум три мастера спорта — круг замыкается.
Мастер как исключение
Из этого правила, однако, есть исключения. Семикратный победитель ралли «Дакар» легендарный Владимир Чагин получил звание Заслуженного мастера спорта, титула мастера спорта также удостоены и несколько других пилотов «КАМАЗ-мастер». Но это во многом заслуга
Будет ли новый министр спорта Павел Колобков более щедр к автогонщикам? Близкие к министру источники «Чемпионата» отмечают, что Павел Анатольевич в курсе ситуации и готов пойти пилотам навстречу. Таким образом, можно предположить, что в ближайшие несколько лет мастеров спорта среди российских пилотов будет больше. Конечно, при условии последующих побед в серьёзных международных соревнованиях.
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