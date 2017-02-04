Мастер и квадроцикл. Как чемпиону «Дакара» стать мастером спорта

Всего пару недель назад Сергей Карякин стал первым в истории российским чемпионом ралли «Дакар» в классе квадроциклов. Уроженец Екатеринбурга, команда которого состоит всего из трёх человек, с огромным отрывом переиграл более опытных соперников и одержал победу за явным преимуществом.



Поскольку «Дакар» считается самым престижным соревнованием в мире ралли-рейдов, Сергея Карякина теперь можно назвать лучшим на данный момент квадроциклистом планеты. Тем не менее, несмотря на поздравления со стороны Олимпийского комитета, звания мастера спорта у Сергея Карякина нет и пока не предвидится — победы на «Дакаре» оказалось недостаточно, чтобы Министерство спорта отметило таким образом успех россиянина.



«Чемпионат» разбирается, почему так произошло и есть ли у Карякина шансы получить регалии.



Что есть титул

Звание мастера спорта — это российское наследие советской спортивной системы. Сегодня этот титул существует лишь в нашей стране и в бывших республиках СССР. Это первая ступень в иерархии спортивных регалий Министерства спорта, за ней следуют Мастер спорта международного класса и Заслуженный мастер спорта.



Звание мастера спорта де-факто не даёт спортсмену никаких привилегий, лишь Заслуженный мастера спорта получает небольшую надбавку к пенсии. Тем не менее присуждение такого звания — это признание страной успеха своего воспитанника.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP-Uasrh_ht/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#fores, #snagracing, #dakar, #dakar2017, #raptor, #raptor700, #quads, #quad, #indevel, #karyakin, #sergeykaryakin, #дакар, #дакар2017, #карякинсергей, #сергейкарякин, #карякин, #квадроцикл, #квадроциклы, #урал, #ural, #uralavia, #newstarhotel, #dragonfly, #екатеринбург #bikehouse,</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Sergey Karyakin (@snagracing) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-01T15:18:29+00:00">Фев 1 2017 в 7:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чтобы стать мастером спорта, необходимо добиться высоких результатов на чемпионате мира (или на очень высоких соревнованиях уровня Кубка мира), а сам турнир долен соответствовать ряду критериев, принятых Министерством спорта. С полным списком требований можно ознакомиться на сайте ведомства.

Среди них есть требования касательно числа спортсменов, участвующих в соревновании, и количества стран, которые они представляют. Кроме того, указанный вид спорта должен фигурировать в реестре Минспорта. И вот тут у российских гонщиков возникают проблемы.



Не мировой уровень

Для получения звания мастера спорта российский участник должен показать высокий результат на чемпионате мира, на котором представлены не менее 35 стран. Фактически это означает, что, согласно правилам Министерства спорта, стань Даниил Квят чемпионом Формулы-1 и выиграй он попутно все гонки сезона, звания мастера спорта он недостоин.



С похожей проблемой столкнулся и Сергей Карякин, у которого на минувшем «Дакаре» было «всего» 36 соперников, представлявших 13 стран. Соответственно достижение Сергея Карякина до звания мастера спорта не дотягивает.



Стоит также отметить, что само по себе ралли «Дакар» не является чемпионатом мира. В ралли-рейдах чемпионата мира нет вовсе — есть лишь Кубок мира ФИА. В таких случаях, впрочем, достижения в Кубке рассматриваются Министерством спорта как результаты чемпионата мира.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPzrYrUhiWz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Об итогах встречи с Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. К сожалению, нашел свободную минуту рассказать об этом только сегодня, спустя два дня. Встречу можно назвать плодотворной, сейчас не хочу об этом подробно говорить, чтобы не сглазить. У меня есть уверенность, что у нас все получится и мы сможем не просто вывести нашу команду Fores Snag racing на новый уровень, но и квадроспорт в нашей стране. Это безумно интересно и, конечно, хочется об этом рассказать подробно, но лучше, когда все будет готово и появятся первые плоды сотрудничества. #fores, #snagracing, #dakar, #dakar2017, #yamaharaptor700, #yamaha, #raptor, #raptor700, #quads, #quad, #indevel, #karyakin, #sergeykaryakin, #дакар, #дакар2017, #ямаха, #карякинсергей, #сергейкарякин, #карякин, #квадроцикл, #квадроциклы, #урал, #ural, #uralavia, #newstarhotel, #dragonfly, #екатеринбург #bikehouse</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Sergey Karyakin (@snagracing) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-28T12:07:32+00:00">Янв 28 2017 в 4:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тем не менее факт остаётся фактом: практически ни одно крупное автомобильное соревнование, будь то даже гонки Формулы-1, серия IndyCar или ралли «Дакар» (за исключением зачёта внедорожников и мотоциклов, где на старт выходят сотни участников), не рассматривается Минспортом в качестве подходящих видов спорта.



Звание мастера спорта также можно получить за победу в чемпионате России, однако и здесь существует ряд условий: в первенстве должны принять участие не менее 20 спортсменов из 15 регионов страны. То есть речь идёт не о городах, а о регионах, что в условиях российского автоспорта фактически нереализуемо. Но, помимо этого, в чемпионате России должны принять участие как минимум три мастера спорта — круг замыкается.