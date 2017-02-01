Вторым стал Марк Маркес на «Хонде». Третье время у Андреа Довицизо на «Дукати». Семикратный чемпион серии Валентино Росси стал пятым.



MotoGP. Тесты. Малайзия. Третий день



1. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1.59.368

2. Марк Маркес («Хонда») +0.138

3. Андреа Довициозо («Дукати») +0.185

4. Дани Педроса («Хонда») +0.210

5. Валентино Росси («Ямаха») +0.221

6. Альваро Баутиста («Аспар Дукати») +0.260

7. Кейси Стоунер («Дукати») +0.271

8. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») +0.360

9. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0.399

10. Йоханн Зарко («Тек 3 Ямаха») +0.404.