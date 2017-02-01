Виньялес — лучший в третий день тестов MotoGP в Малайзии, Росси — пятый
Новичок «Ямахи» Маверик Виньялес показал лучшее время в заключительный день предсезонных тестов MotoGP в Малайзии.
Вторым стал Марк Маркес на «Хонде». Третье время у Андреа Довицизо на «Дукати». Семикратный чемпион серии Валентино Росси стал пятым.
MotoGP. Тесты. Малайзия. Третий день
1. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1.59.368
2. Марк Маркес («Хонда») +0.138
3. Андреа Довициозо («Дукати») +0.185
4. Дани Педроса («Хонда») +0.210
5. Валентино Росси («Ямаха») +0.221
6. Альваро Баутиста («Аспар Дукати») +0.260
7. Кейси Стоунер («Дукати») +0.271
8. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») +0.360
9. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0.399
10. Йоханн Зарко («Тек 3 Ямаха») +0.404.
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