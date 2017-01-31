Второе время у испанца Маверика Виньялеса из «Ямахи», третий — Альваро Баутиста из «Аспара».



MotoGP. Тесты в Малайзии. Второй день



1. Андреа Янноне («Сузуки») 1:59,452

2. Маверик Виньялес («Ямаха») +0,406

3. Альваро Баутиста («Аспара») +0,766

4. Валентино Росси («Ямаха») +0,802

5. Йоханн Зарко («Ямаха») +0,891

6. Эктор Барбера («Авинтиа») +0,900

7. Андреа Довициозо («Дукати») +0,989

8. Хорхе Лоренсо («Дукати») +1,032

9. Йонас Фольгер («Ямаха») +1,043

10. Марк Маркес («Хонда») +1,079

11. Алекс Эспаргаро («Априла») +1,157

12. Кэл Кратчлоу («Хонда») +1,239

13. Алекс Ринс («Сузуки») +1,424

14. Дани Педроса («Хонда») +1,434.

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