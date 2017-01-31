Янноне показал лучшее время на тестах в Сепанге, Виньялес — второй
Итальянец Анреа Янноне на «Сузуки» показал лучшее время по итогам второго тестового дня на «Сепанге».
Второе время у испанца Маверика Виньялеса из «Ямахи», третий — Альваро Баутиста из «Аспара».
MotoGP. Тесты в Малайзии. Второй день
1. Андреа Янноне («Сузуки») 1:59,452
2. Маверик Виньялес («Ямаха») +0,406
3. Альваро Баутиста («Аспара») +0,766
4. Валентино Росси («Ямаха») +0,802
5. Йоханн Зарко («Ямаха») +0,891
6. Эктор Барбера («Авинтиа») +0,900
7. Андреа Довициозо («Дукати») +0,989
8. Хорхе Лоренсо («Дукати») +1,032
9. Йонас Фольгер («Ямаха») +1,043
10. Марк Маркес («Хонда») +1,079
11. Алекс Эспаргаро («Априла») +1,157
12. Кэл Кратчлоу («Хонда») +1,239
13. Алекс Ринс («Сузуки») +1,424
14. Дани Педроса («Хонда») +1,434.
….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter