В «Дукати» приготовили много обновлений перед тестами на «Сепанге»

«Наша цель — быть быстрыми на любом автодроме. В этом контексте нашей главной задачей является улучшение мотоцикла во время работы в середине поворота. У нас будет много обновлений в Малайзии в разных областях, но я сосредоточен на работе внутри поворота, чтобы сделать мотоцикл немного легче и быстрее. Также этого хочет и Лоренсо. Поэтому я рад, что мы вместе будем работать в этом направлении», — цитирует Довициозо Autosport.