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29 января 2017, 12:58 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

В «Дукати» приготовили много обновлений перед тестами на «Сепанге»

Команда «Дукати» приготовила много обновлений для своего мотоцикла перед серией тестовых заездов на автодроме «Сепанг» в Малайзии, рассказал пилот коллектива Андреа Довициозо.

«Наша цель — быть быстрыми на любом автодроме. В этом контексте нашей главной задачей является улучшение мотоцикла во время работы в середине поворота. У нас будет много обновлений в Малайзии в разных областях, но я сосредоточен на работе внутри поворота, чтобы сделать мотоцикл немного легче и быстрее. Также этого хочет и Лоренсо. Поэтому я рад, что мы вместе будем работать в этом направлении», — цитирует Довициозо Autosport.
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