Алматы в третий раз примет этап чемпионата мира по спидвею

Спидвей на льду — разновидность мотогонок, проводящаяся на покрытом льдом овальном треке. Причем лед на трассе заливается по специальной методике, направленной конкретно на специфику соревнований. На «Медеу» трек готовит человек, специализирующийся непосредственно на спидвее.

Опасные, но зрелищные заезды проводились в Казахстане и раньше. Однако в проведении соревнований в нашей стране произошла пауза. Сейчас же Алматы входит в число мест, где проходят этапы чемпионата мира, на котором мотогонщики зарабатывают очки в общий зачет.

В этом году «Медеу» примет мировые заезды уже в третий раз подряд. Соревнования, как и прежде, продлятся два дня с 18 по 19 февраля. Стоит отметить, что Astana Expo FIM Ice Speedway Gladiators World Championship (полное название соревнований) проводится под эгидой международной мотоциклетной федерации и входит в официальный мировой календарь.

Организаторами алматинского этапа выступает федерация автомотоспорта РК.

В этом году Казахстан будет представлять Павел Некрасов. В свою очередь Денис Слепухин и Владимир Чеблаков являются запасными.

Всего в заявке 22 участника из России, Австрии, Германии, Швеции, Чехии, Финляндии. Ниже можно ознакомиться со списком всех гонщиков.

Билеты на соревнования уже поступили в продажу.