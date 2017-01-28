В. Росси: Надеюсь, Виньялес не вынудит меня завершить карьеру

«У меня были очень сильные противники по ходу моей карьеры, но ни один из них не вынудил меня уйти в отставку. Так что я не думаю, что это произойдёт сейчас, по крайней мере я на это надеюсь. Всё будет зависеть от результатов. Виньялес очень молод, это новое поколение после Лоренсо. Хорхе — отличный гонщик. Я надеюсь, что Маверик не будет ещё лучше», — приводит слова Росси La Gazzetta dello Sport.



Что касается Лоренсо, то Росси отметил: «Мне будет интересно наблюдать за Хорхе. То, насколько конкурентоспособен он будет, является самой любопытной вещью в этом году».