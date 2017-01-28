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28 января 2017, 0:19 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

В. Росси: Надеюсь, Виньялес не вынудит меня завершить карьеру

Пилот команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси надеется, что его новый напарник Маверик Виньялес не окажется сильнее Хорхе Лоренсо, перешедшего в «Дукати» по окончании сезона-2016.

«У меня были очень сильные противники по ходу моей карьеры, но ни один из них не вынудил меня уйти в отставку. Так что я не думаю, что это произойдёт сейчас, по крайней мере я на это надеюсь. Всё будет зависеть от результатов. Виньялес очень молод, это новое поколение после Лоренсо. Хорхе — отличный гонщик. Я надеюсь, что Маверик не будет ещё лучше», — приводит слова Росси La Gazzetta dello Sport.

Что касается Лоренсо, то Росси отметил: «Мне будет интересно наблюдать за Хорхе. То, насколько конкурентоспособен он будет, является самой любопытной вещью в этом году».
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