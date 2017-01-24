Валентино Росси мечтает о «24 часах Ле-Мана» и «Дакаре»

«Одна из целей на будущее — попытаться выступить на “Дакаре”. Но это очень и очень тяжело, необходима хорошая подготовка. Наверняка я попробую это сделать за рулём автомобиля, потому что выступать на мотоцикле там действительно опасно.



Я больше сконцентрирован на “24 часах Ле-Мана”. Это первая цель, потому что на трассе я чувствую себя уверенней, так что, возможно, когда я прекращу выступать в мотоспорте, у меня будет такая возможность», — приводит слова Росси WTF1.