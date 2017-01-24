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24 января 2017, 11:50 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Валентино Росси мечтает о «24 часах Ле-Мана» и «Дакаре»

Пилот команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси рассказал о том, что после завершения карьеры в кольцевых мотогонках желает попробовать свои силы в «24 часах Ле-Мана» и на ралли-марафоне «Дакар».

«Одна из целей на будущее — попытаться выступить на “Дакаре”. Но это очень и очень тяжело, необходима хорошая подготовка. Наверняка я попробую это сделать за рулём автомобиля, потому что выступать на мотоцикле там действительно опасно.

Я больше сконцентрирован на “24 часах Ле-Мана”. Это первая цель, потому что на трассе я чувствую себя уверенней, так что, возможно, когда я прекращу выступать в мотоспорте, у меня будет такая возможность», — приводит слова Росси WTF1.
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