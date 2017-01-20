Мотогонщица Нифонтова: Не ощутила негативного отношения на «Дакаре-2017»
МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова заявила, что во время ралли- рейда «Дакар-2017» не ощутила негативного отношения к себе со стороны организаторов и соперников. Об этом она рассказала на
пресс-конференции в ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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Нифонтова стала второй среди женщин в зачете мотоциклов. Россиянка в ноябре была временно отстранена от участия в рейде
«Я была наслышана о таких проблемах и ехала туда напряженной. Организаторы старались с самого начала помогать, содействовали мне с получением лицензии. Со стороны других спортсменов не было политизированных ситуаций, к организаторам нет претензий, все было на высшем уровне», — сказала Нифонтова.
Тренер и менеджер команды Fores Snag Racing Александр Доросинский отметил, что отношение к представителям России на «Дакаре-2017» было сугубо положительным. «Притеснений никаких не было, отношение к русским было сугубо хорошим. Ни политики, ни негатива не было точно», — заявил Доросинский.
В этом году «Дакар» проходил по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и завершился 14 января в
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