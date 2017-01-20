Мотогонщица Нифонтова: Не ощутила негативного отношения на «Дакаре-2017»

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Нифонтова стала второй среди женщин в зачете мотоциклов. Россиянка в ноябре была временно отстранена от участия в рейде из-за положительной допинг-пробы, показавшей наличие мельдония. Однако за несколько дней до начала ралли наказание Нифонтовой было отменено.

«Я была наслышана о таких проблемах и ехала туда напряженной. Организаторы старались с самого начала помогать, содействовали мне с получением лицензии. Со стороны других спортсменов не было политизированных ситуаций, к организаторам нет претензий, все было на высшем уровне», — сказала Нифонтова.

Тренер и менеджер команды Fores Snag Racing Александр Доросинский отметил, что отношение к представителям России на «Дакаре-2017» было сугубо положительным. «Притеснений никаких не было, отношение к русским было сугубо хорошим. Ни политики, ни негатива не было точно», — заявил Доросинский.