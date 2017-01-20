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https://sport.mail.ru/news/motosport/28498440/
20 января 2017, 17:25 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Мотогонщица Нифонтова: Не ощутила негативного отношения на «Дакаре-2017»

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова заявила, что во время ралли- рейда «Дакар-2017» не ощутила негативного отношения к себе со стороны организаторов и соперников. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

Россиянка в ноябре была временно отстранена от участия в рейде <nobr>из-за </nobr>положительной <nobr>допинг-пробы</nobr> но за несколько дней до начала ралли наказание было отменено. Увеличить
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Нифонтова стала второй среди женщин в зачете мотоциклов. Россиянка в ноябре была временно отстранена от участия в рейде из-за положительной допинг-пробы, показавшей наличие мельдония. Однако за несколько дней до начала ралли наказание Нифонтовой было отменено.

«Я была наслышана о таких проблемах и ехала туда напряженной. Организаторы старались с самого начала помогать, содействовали мне с получением лицензии. Со стороны других спортсменов не было политизированных ситуаций, к организаторам нет претензий, все было на высшем уровне», — сказала Нифонтова.

Тренер и менеджер команды Fores Snag Racing Александр Доросинский отметил, что отношение к представителям России на «Дакаре-2017» было сугубо положительным. «Притеснений никаких не было, отношение к русским было сугубо хорошим. Ни политики, ни негатива не было точно», — заявил Доросинский.

В этом году «Дакар» проходил по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и завершился 14 января в Буэнос-Айресе.
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Новости Мотоспорта

Нифонтова: Российские гонщики не могли подвести болельщиков на «Дакаре-2017»

Нифонтова: Российские гонщики не могли подвести болельщиков на «Дакаре-2017»

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поддержка российских болельщиков чувствовалась в Латинской Америке, благодаря ей отечественные гонщики показали отличные результаты на «Дакаре-2017». Такое мнение на пресс-конференции ТАСС высказала мотогонщица Анастасия Нифонтова.
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