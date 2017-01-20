Нифонтова: Российские гонщики не могли подвести болельщиков на «Дакаре-2017»

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Нифонтова стала второй среди женщин в зачете мотоциклов. Сергей Карякин стал победителем в зачете квадроциклов, а экипаж Эдуарда Николаева выиграл в соревнованиях грузовиков.

«Семья, родители поддерживали нас, они следили за всеми нашими приключениями. Была масса переживаний, старались созваниваться каждый вечер. На финише, когда зашла в Интернет, то увидела шквал сообщений. Благодаря этому я поняла, что буду ползти к финишу, потому что не могу разочаровать этих людей», — сказала Нифонтова.

Спортсменка отметила, что во время прохождения трассы испытывала много критических моментов. «Такие моменты были, мне было плохо, меня откачивали врачи. Но организм собирается, мобилизуется. Конечно, хотелось больше всего спать», — рассказала она.

Нифонтова высказала надежду, что в скором времени автоспорт в России будет привлекать множество спонсоров. «У нас в стране основные деньги в футболе, хоккее и олимпийских видах спорта. Надеюсь, что эта ситуация будет переламываться в ближайшее время, сейчас у нас с этим все хорошо», — сказала она.