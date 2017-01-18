Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/28470013/
18 января 2017, 15:40 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Мотоцикл «Ямахи» на 2017 год не будет революционным

Команда MotoGP «Ямаха» не намерена менять свою философию в создании мотоцикла на сезон-2017.

В конце 2016 года технический директор «Ямахи» Массимо Мерегалли сказал, что команда немного отстаёт от графика, поскольку новый байк будет «революционным», однако теперь в команде отмечают, что изменения не будут столь радикальными. Ожидается, что абсолютно новым будет лишь мотор.

«База для мотоцикла 2017 года останется такой же, как в 2016 году, с другим шасси, маятником, другой подвеской и многими другими обновлениями, но без разрушения философии байка 2016 года.

На тестах в Валенсии было испытано несколько новых вещей, но они не были окончательными на 2017 год, и мы не видим их в Сепанге. Там мы увидим прототип, созданный на базе всех данных 2016 года, а также данных, собранных в Валенсии и Сепанге (частные тесты в ноябре 2016 года). Но я уверен, что мотоцикл продолжит меняться после оставшихся тестов, которые пройдут до начала нового сезона», — цитирует высокопоставленное лицо в «Ямахе», имя которого не указывается, издание Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России