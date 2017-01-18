Мотоцикл «Ямахи» на 2017 год не будет революционным

В конце 2016 года технический директор «Ямахи» Массимо Мерегалли сказал, что команда немного отстаёт от графика, поскольку новый байк будет «революционным», однако теперь в команде отмечают, что изменения не будут столь радикальными. Ожидается, что абсолютно новым будет лишь мотор.



«База для мотоцикла 2017 года останется такой же, как в 2016 году, с другим шасси, маятником, другой подвеской и многими другими обновлениями, но без разрушения философии байка 2016 года.



На тестах в Валенсии было испытано несколько новых вещей, но они не были окончательными на 2017 год, и мы не видим их в Сепанге. Там мы увидим прототип, созданный на базе всех данных 2016 года, а также данных, собранных в Валенсии и Сепанге (частные тесты в ноябре 2016 года). Но я уверен, что мотоцикл продолжит меняться после оставшихся тестов, которые пройдут до начала нового сезона», — цитирует высокопоставленное лицо в «Ямахе», имя которого не указывается, издание Autosport.