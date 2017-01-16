Байки Виньялеса и Лоренсо представят 19 и 20 января

Место Лоренсо в «Ямахе» занял Маверик Виньялес. Его новый мотоцикл представят публике 19 января в Мадриде. Оба пилота уже проводили тесты со своими новыми командами в ноябре прошлого года в Валенсии, а Виньялес вместе со своим новым напарником Валентино Росси успел также поработать в Малайзии на трассе «Сепанг», сообщает Autosport.