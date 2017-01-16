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https://sport.mail.ru/news/motosport/28447227/
16 января 2017, 20:51 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Байки Виньялеса и Лоренсо представят 19 и 20 января

«Дукати» представит новый байк трёхкратного чемпиона MotoGP Хорхе Лоренсо 20 января на своей базе в Болонье. Лоренсо перешёл в итальянскую команду в этом году, после окончания контракта с «Ямахой».

Место Лоренсо в «Ямахе» занял Маверик Виньялес. Его новый мотоцикл представят публике 19 января в Мадриде. Оба пилота уже проводили тесты со своими новыми командами в ноябре прошлого года в Валенсии, а Виньялес вместе со своим новым напарником Валентино Росси успел также поработать в Малайзии на трассе «Сепанг», сообщает Autosport.
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