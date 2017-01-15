«Дакар»: француз помог россиянке занять второе место
Еще одно достижение на «Дакаре». Второе место среди женщин заняла Анастасия Нифонтова — первая россиянка, которая приняла участие в гонках.
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Награда досталась ей непросто. На предпоследнем этапе Анастасия не справилась с управлением и не удержала мотоцикл. Пыталась его поднять, но тщетно. Гонщики проносились мимо, боялись застрять на подъеме. Анастасия даже просила помочь телеоператора, но представителям СМИ запретили вмешиваться в происходящее. Девушка не смогла сдержать слезы. Джентльменом в итоге оказался француз Грегори Морат. Он остановился, поднял мотоцикл и продолжил путь. Нифонтова, в результате, успешно завершила гонку.
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