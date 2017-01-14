Француз помог уставшей Нифонтовой вернуть мотоцикл на трассу

Уставшая мотоциклистка пыталась поднять мотоцикл и в слезах просила оператора помочь ей, однако он не мог это сделать по правилам гонки. Мимо Нифонтовой проехало несколько мотоциклов, но Морат все же остановился и оказал помощь россиянке.

В генеральной классификации Нифонтова заняла 75-е место.