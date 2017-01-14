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14 января 2017, 18:02 | Авто/мото: Мотоспорт | Спорт-Экспресс

Француз помог уставшей Нифонтовой вернуть мотоцикл на трассу

Французский гонщик Грегори Морат помог россиянке Анастасии Нифонтовой вернуться на трассу «Дакара».

Уставшая мотоциклистка пыталась поднять мотоцикл и в слезах просила оператора помочь ей, однако он не мог это сделать по правилам гонки. Мимо Нифонтовой проехало несколько мотоциклов, но Морат все же остановился и оказал помощь россиянке.

В генеральной классификации Нифонтова заняла 75-е место.
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