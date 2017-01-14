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14 января 2017, 16:41 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Мутко: Победа Карякина вдвойне приятна, ему было сложнее, чем команде «КамАЗ»

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа Сергея Карякина на ралли-марафоне «Дакар» в зачете квадроциклов вдвойне приятна, ведь в финансовом и организационном плане ему приходится сложнее, чем команде «КамАЗ-мастер». Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По словам <nobr>вице-премьера</nobr> эта победа характеризует мастерство уровень и квалификацию гонщика. Увеличить
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В субботу Карякин стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Для него эта победа стала первой в карьере на «Дакаре». До этого лучшим его результатом было четвертое место в прошлом году.

«Это наш второй Сергей Карякин — и тот бился в своем матче, и этот. Молодцы. Я с камазовцами и с Карякиным встречался около года назад, они все энтузиасты, особенно Карякин. “КамАЗ-мастер” — это целая конюшня, за ними стоит компания, люди, а Сергею в этом плане сложнее, ему приходится многое делать самому, поэтому эта победа вдвойне приятна», — сказал Мутко.

«Эта победа характеризует его мастерство, уровень и квалификацию. Выиграть в такой дисциплине тоже крайне приятно. Здорово, что новый год начинается с таких побед в технических видах спорта», — добавил вице-премьер.

25-летний Карякин был единственным россиянином в зачете квадроциклов, который ведется с 2009 года. Он выступает на «Дакаре» с 2014 года. В 2017 году ралли-марафон проходил по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.
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Карякин заявил, что его победа на «Дакаре» в зачете квадроциклов важна для России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гонщик Сергей Карякин считает, что его победа на престижном ралли-марафоне «Дакар» в зачете квадроциклов имеет большое значение для России. Слова спортсмена приводит пресс-служба гонки.
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