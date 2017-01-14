Мутко: Победа Карякина вдвойне приятна, ему было сложнее, чем команде «КамАЗ»
МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа Сергея Карякина на
ралли-марафоне «Дакар» в зачете квадроциклов вдвойне приятна, ведь в финансовом и организационном плане ему приходится сложнее, чем команде «КамАЗ-мастер». Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу Карякин стал победителем
«Это наш второй Сергей Карякин — и тот бился в своем матче, и этот. Молодцы. Я с камазовцами и с Карякиным встречался около года назад, они все энтузиасты, особенно Карякин. “КамАЗ-мастер” — это целая конюшня, за ними стоит компания, люди, а Сергею в этом плане сложнее, ему приходится многое делать самому, поэтому эта победа вдвойне приятна», — сказал Мутко.
«Эта победа характеризует его мастерство, уровень и квалификацию. Выиграть в такой дисциплине тоже крайне приятно. Здорово, что новый год начинается с таких побед в технических видах спорта», — добавил
25-летний Карякин был единственным россиянином в зачете квадроциклов, который ведется с 2009 года. Он выступает на «Дакаре» с 2014 года. В 2017 году
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter