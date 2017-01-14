Карякин заявил, что его победа на «Дакаре» в зачете квадроциклов важна для России

Карякин — единственный представитель России в зачете квадроциклов, он принимает участие в знаменитом ралли-рейде с 2014 года, но до этого года его лучшим результатом было четвертое место.

«Это особенное чувство — финишировать первым, — сказал 25-летний гонщик. — Я не могу объяснить, каково это, потому что мне еще не вручили приз, я до сих пор не верю, что это произошло. Я хочу поблагодарить мою команду, которая помогла мне подняться на первое место. Это важно для всех нас, для России, потому что ранее россияне побеждали только в зачете грузовиков».

Заключительный этап ралли-марафона прошел в субботу между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес. Второе место в общем зачете занял Игнасио Касале из Чили, третье — аргентинец Пабло Себастьян Копетти.

«Дакар» в 2017 году проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.