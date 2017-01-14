Карякин заявил, что его победа на «Дакаре» в зачете квадроциклов важна для России
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гонщик Сергей Карякин считает, что его победа на престижном
ралли-марафоне «Дакар» в зачете квадроциклов имеет большое значение для России. Слова спортсмена приводит пресс-служба гонки.
Карякин — единственный представитель России в зачете квадроциклов, он принимает участие в знаменитом
«Это особенное чувство — финишировать первым, — сказал 25-летний гонщик. — Я не могу объяснить, каково это, потому что мне еще не вручили приз, я до сих пор не верю, что это произошло. Я хочу поблагодарить мою команду, которая помогла мне подняться на первое место. Это важно для всех нас, для России, потому что ранее россияне побеждали только в зачете грузовиков».
Заключительный этап
«Дакар» в 2017 году проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.
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