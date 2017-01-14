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14 января 2017, 14:25 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Россиянин Карякин стал победителем ралли «Дакар» в зачете квадроциклов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин на «Ямахе» стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Заключительный этап прошел в субботу между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес.

Для 25-летнего спортсмена эта победа стала первой в карьере на этом <nobr>ралли-марафоне.</nobr> Увеличить
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Второе место по итогам ралли занял чилиец Игнасио Касале («Ямаха»), третье — аргентинец Пабло Себастьян Копетти («Ямаха»).

Для 25-летнего Карякина эта победа стала первой в карьере на «Дакаре». До этого лучшим его результатом было четвертое место в прошлом году. Карякин является единственным представителем от России в этом зачете, который ведется с 2009 года. Он выступает на «Дакаре» с 2014 года.

Ралли-марафон «Дакар» в 2017 году проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии.
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Новости Мотоспорта

Карякин заявил, что его победа на «Дакаре» в зачете квадроциклов важна для России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гонщик Сергей Карякин считает, что его победа на престижном ралли-марафоне «Дакар» в зачете квадроциклов имеет большое значение для России. Слова спортсмена приводит пресс-служба гонки.
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