Россиянин Карякин стал победителем ралли «Дакар» в зачете квадроциклов
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин на «Ямахе» стал победителем
ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Заключительный этап прошел в субботу между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес.
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Второе место по итогам ралли занял чилиец Игнасио Касале («Ямаха»), третье — аргентинец Пабло Себастьян Копетти («Ямаха»).
Для 25-летнего Карякина эта победа стала первой в карьере на «Дакаре». До этого лучшим его результатом было четвертое место в прошлом году. Карякин является единственным представителем от России в этом зачете, который ведется с 2009 года. Он выступает на «Дакаре» с 2014 года.
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