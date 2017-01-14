Мотогонщица Нифонтова: В последний день на «Дакаре» главное — спокойно финишировать
МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Многие участники ралли «Дакар» в последний день гонки ставят задачу добраться до финиша без происшествий. Об этом ТАСС по телефону рассказала российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.
«Нас ждет символический спецучасток протяженностью 64 км, а затем более 700 км лиазона. Главное спокойно доползти до финиша», — сказала спортсменка, ставшая первой россиянкой на «Дакаре». Как отметила Нифонтова, последний день соревнований для большинства не составит трудности. Однако, как добавила она, никто не застрахован от
Предыдущий, 11-й этап Нифонтова назвала несложным. «В начале был рыхлый песок, мотоцикл постоянно болтало. И если сил и так практически не оставалось, то здесь они и вовсе иссякли. В результате уронила байк на пригорке, что заснял оператор одного из телеканалов, чуть ли не со слезами просила его помочь поднять мотоцикл», — рассказала она.
«Гонщики тоже отказывались останавливаться, — продолжила спортсменка. — Все боялись застрять на подъеме. Но
В схожем ключе о пятничном этапе отозвался и напарник Нифонтовой по команде автомотоклуба «Московская полиция» Александр Иванютин: «Классное начало спецучастка, с желанием отработал. К тому же навигации было немного. Догнал тех, кто шел впереди, и в
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