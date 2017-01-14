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https://sport.mail.ru/news/motosport/28426194/
14 января 2017, 14:21 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Мотогонщица Нифонтова: В последний день на «Дакаре» главное — спокойно финишировать

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Многие участники ралли «Дакар» в последний день гонки ставят задачу добраться до финиша без происшествий. Об этом ТАСС по телефону рассказала российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.

«Нас ждет символический спецучасток протяженностью 64 км, а затем более 700 км лиазона. Главное спокойно доползти до финиша», — сказала спортсменка, ставшая первой россиянкой на «Дакаре». Как отметила Нифонтова, последний день соревнований для большинства не составит трудности. Однако, как добавила она, никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств, и все может решиться на последних километрах.

Предыдущий, 11-й этап Нифонтова назвала несложным. «В начале был рыхлый песок, мотоцикл постоянно болтало. И если сил и так практически не оставалось, то здесь они и вовсе иссякли. В результате уронила байк на пригорке, что заснял оператор одного из телеканалов, чуть ли не со слезами просила его помочь поднять мотоцикл», — рассказала она.

«Гонщики тоже отказывались останавливаться, — продолжила спортсменка. — Все боялись застрять на подъеме. Но кто-то все-таки спас, остаток спецучастка доехала без инцидентов».

В схожем ключе о пятничном этапе отозвался и напарник Нифонтовой по команде автомотоклуба «Московская полиция» Александр Иванютин: «Классное начало спецучастка, с желанием отработал. К тому же навигации было немного. Догнал тех, кто шел впереди, и в какой-то момент вовсе поднялся на 21-е место, а финишировал 23-м».

Ралли-марафон «Дакар» 2017 года завершится в субботу в Буэнос-Айресе.
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