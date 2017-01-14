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14 января 2017, 0:12 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Карякин лидирует перед последним этапом «Дакара» в зачете квадроциклов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин на «Ямахе» финишировал первым на 11-м этапе ралли- марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Спецучасток длиной 288 км он преодолел за 3 часа 58 минут 22 секунды.

Россиянин выиграл 11-й этап опередив ближайшего соперника на 20 минут и 41 секунду. Увеличить
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Второе место у аргентинца Даниэля Домашевски («Хонда»), который уступил россиянину 20 минут 41 секунду.

Благодаря этой победе Карякин упрочил лидерство в общем зачете, опережая идущего вторым чилийца Ингасио Касале («Ямаха») на 1 час 16 минут 24 секунды.

У мотоциклистов на 11-м этапе россиянин Александр Иванютин («Хускварна») занял 23-е место, отстав от победителя этапа португальца Паоло Гонсалвеса («Хонда») на 31 минуту 43 секунды. В генеральной классификации лидирует британец Сэм Сандерленд на КТМ.

39-й ралли-рейд «Дакар» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
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