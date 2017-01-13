Мотогонщица Нифонтова: Этапы «Дакара» после дня отдыха стали испытанием
МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Организаторы
ралли-марафона «Дакар» устроили настоящее испытание для гонщиков после дня отдыха 8 января. Как сообщила корреспонденту ТАСС перед стартом очередного этапа мотогонщица Анастасия Нифонтова, неприятностей вновь добавила ненастная погода.
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Видимо, что-то случилось...
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«Сразу после отдыха нас ждал марафон», — рассказала первая россиянка, которая принимает участие в знаменитом
Как добавила член команды автомотоклуба «Московская полиция», на ход гонки также сильно повлияли проливные дожди в Боливии и Аргентине,
Отметила гонщица и сложность одного из самых длинных этапов гонки — 10-го, со спецучастком протяженностью 446 км. «Спустились с гор, и температура воздуха сразу подскочила. К тому же трасса напоминала не раллийную, а скорее предназначенную для мототриала — очень много крупных камней», — посетовала Нифонтова.
Мотогонщица рассказала, что накануне было ужесточено наказание за пропуск контрольных точек. «Вчера (в четверг) за пропуск
За день до окончания
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