Мотогонщица Нифонтова: Этапы «Дакара» после дня отдыха стали испытанием

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«Сразу после отдыха нас ждал марафон», — рассказала первая россиянка, которая принимает участие в знаменитом ралли-рейде, пояснив, что задачу спортсменам на седьмом этапе сильно осложнил запрет на получение помощи со стороны механиков. «Мотоциклы находились в закрытом парке. Провести какой-то ремонт можно было только самостоятельно или обратившись за помощью к другим гонщикам», — отметила Нифонтова.

Как добавила член команды автомотоклуба «Московская полиция», на ход гонки также сильно повлияли проливные дожди в Боливии и Аргентине, из-за которых некоторые этапы «Дакара» были сокращены, а некоторые — и вовсе отменены. «Многие спортсмены и “технички” (машины технической поддержки — прим. ТАСС) добирались до бивуака после восьмого этапа по объездному пути по размытой дороге», — сказала Нифонтова.

Отметила гонщица и сложность одного из самых длинных этапов гонки — 10-го, со спецучастком протяженностью 446 км. «Спустились с гор, и температура воздуха сразу подскочила. К тому же трасса напоминала не раллийную, а скорее предназначенную для мототриала — очень много крупных камней», — посетовала Нифонтова.

Мотогонщица рассказала, что накануне было ужесточено наказание за пропуск контрольных точек. «Вчера (в четверг) за пропуск чек-поинтов штрафовали не на 20 минут, а на час — два», — подчеркнула она. «Саша (напарник Нифонтовой по команде Александр Иванютин) сначала заблудился и в какой-то момент скатился с 30-го места на 80-е. На поиск контрольной точки он потратил 40 минут, но наказание могло стоить ему двух часов», — добавила она.