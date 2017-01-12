Метж выиграл 10-й этап «Дакара» среди мотоциклов
Француз Микаэль Метж выиграл 10-й этап
ралли-марафона «Дакар-2017». Второе время показал Хоан Барреда Борт, третий — Штефан Свитко. Лидер общего зачёта Сэм Сандерленд показал восьмое время на этапе.
Россиянин Александр Иванютин на данный момент не финишировал.
«Дакар». 10-й этап. Мотоциклы
1. Микаэль Метж (Honda) 5:48:50
2. Хоан Барреда Борт (Honda) +00:55
3. Штефан Свитко (KTM) +1:19
4. Франко Кайми (Honda) +4:43
5. Пьер Александр Рене (Husqvarna) +5:16
6. Паулу Гонсалвеш (Honda) +9:38
7. Маттиас Валькнер (KTM) +13:48
8. Сэм Сандерленд (KTM) +18:01
«Дакар». Мотоциклы. Общий зачёт
1. Сэм Сандерленд (KTM) 28:07:59
2. Маттиас Валькнер (KTM) +30:01
3. Хоан Барреда Борт (Honda) +53:47
4. Пьер Александр Рене (Husqvarna) +55:24
5. Паулу Гонсалвеш (Honda) +1:00:11.
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