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12 января 2017, 21:44 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Метж выиграл 10-й этап «Дакара» среди мотоциклов

Француз Микаэль Метж выиграл 10-й этап ралли-марафона «Дакар-2017». Второе время показал Хоан Барреда Борт, третий — Штефан Свитко. Лидер общего зачёта Сэм Сандерленд показал восьмое время на этапе.

Россиянин Александр Иванютин на данный момент не финишировал.

«Дакар». 10-й этап. Мотоциклы
1. Микаэль Метж (Honda) 5:48:50
2. Хоан Барреда Борт (Honda) +00:55
3. Штефан Свитко (KTM) +1:19
4. Франко Кайми (Honda) +4:43
5. Пьер Александр Рене (Husqvarna) +5:16
6. Паулу Гонсалвеш (Honda) +9:38
7. Маттиас Валькнер (KTM) +13:48
8. Сэм Сандерленд (KTM) +18:01

«Дакар». Мотоциклы. Общий зачёт
1. Сэм Сандерленд (KTM) 28:07:59
2. Маттиас Валькнер (KTM) +30:01
3. Хоан Барреда Борт (Honda) +53:47
4. Пьер Александр Рене (Husqvarna) +55:24
5. Паулу Гонсалвеш (Honda) +1:00:11.
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Новости Мотоспорта

Петерансель столкнулся с мотоциклистом на «Дакаре» и остался с ним до прибытия помощи

Петерансель столкнулся с мотоциклистом на «Дакаре» и остался с ним до прибытия помощи

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Французский автогонщик команды «Пежо» Стефан Петерансель на 10-м этапе ралли «Дакар» столкнулся со словенским мотогонщиком Симоном Марчичем и остался с ним до прибытия помощи. Об этом сообщает пресс-служба гонки.
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