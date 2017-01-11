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11 января 2017, 10:10 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Дуншэн выиграл восьмой этап «Дакара» в классе мотовездеходов, Маганов — третий

На восьмом этапе ралли-марафона «Дакар-2017» победу в классе мотовездеходов одержал китайский гонщик Ли Дуншэн, второй результат показал бразилец Леандро Торрес, а третьим стал россиянин Равиль Маганов.

Дакар. Восьмой этап. Мотовездеходы.
1. Ли Дуншэн (Polaris) — 06:30:15
2. Леандро Торрес (Polaris) +8:01
3. Равиль Маганов (Polaris) +20:46
4. Ван Фуцзян (Polaris) +43:42
5. Мао Жуйцзинь (Polaris) +1:10:54

Общий зачёт.
1. Леандро Торрес (Polaris) — 36:07:48
2. Ли Дуншэн (Polaris) +1:35:12
3. Мао Жуйцзинь (Polaris) +2:36:18
4. Равиль Маганов (Polaris) +4:59:33
5. Ван Фуцзян (Polaris) +6:59:46.
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