Борреда Борт выиграл восьмой этап «Дакара» среди мотоциклов
Испанец Хоан Барреда Борт показал лучшее время на восьмом этапе
ралли-марафона «Дакар-2017» в классе мотоциклов. Второе место занял Маттиас Валькнер, третье — лидер общего зачёта Сэм Сандерленд.
«Дакар». Восьмой этап. Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Honda) 4:28:21
2. Маттиас Валькнер (KTM) +3:51
3. Сэм Сандерленд (KTM) +3:54
4. Микаэль Метж (Honda) +4:25
5. Хуан Педреро Гарсия (Sherco TVS) +6:00
«Дакар». Общий зачёт. Мотоциклы
1. Сэм Сандерленд (KTM) 22:01:08
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +20:58
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +28:49
4. Маттиас Валькнер (KTM) +34:14
5. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +34:24.
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