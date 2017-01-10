Маганов выиграл седьмой этап «Дакара» в классе мотовездеходов
Россиянин Равиль Маганов стал лучшим в классе мотовездеходов на седьмом этапе
ралли-рейда «Дакар». Второе место занял китаец Ли Дуншэн. Третье место у ещё одного представителя Китая Мао Жуйцзиня.
«Дакар». Мотовездеходы. Седьмой этап
1. Равиль Маганов (Polaris) — 3:02:09
2. Ли Дуншэн (Polaris) +0:47
3. Мао Жуйцзинь (Polaris) +4:20
4. Ван Фуцзян (Polaris) +4:28
5. Леандро Торрес (Polaris) +4:59.
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