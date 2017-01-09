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9 января 2017, 22:40 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Карякин выиграл 7-й этап «Дакара» среди квадроциклов и стал лидером гонки

Россиянин Сергей Карякин стал лучшим на седьмом этапе «Дакара» в зачёте квадроциклов.

Вторым стал Аксель Дютрье. Третье место у Игнасио Касале.

«Дакар». Квадроциклы. Седьмой этап

1. Сергей Карякин (Yamaha) — 2:32:49
2. Аксель Дютрье (Yamaha) +2:59
3. Игнасио Касале (Yamaha) +9:36
4. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +13:15
5. Симон Витс (Yamaha) +13:30

«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт

1. Сергей Карякин (Yamaha) — 22:13:25
2. Симон Витс (Yamaha) +5:16
3. Аксель Дютрье (Yamaha) +5:20
4. Игнасио Касале (Yamaha) +15:58
5. Даниэль Массукко (Can-Am) +1:15:31.
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