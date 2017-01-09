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9 января 2017, 22:03 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Брабек выиграл седьмой этап «Дакара» среди мотоциклов, Иванютин — 46-й

Рики Брабек стал лучшим на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачёте мотоциклов.

Второе место занял Паулу Гонсалвеш. Третий результат у Сэма Сандерленда. Россиянин Александр Иванютин стал 46-м.

В общем зачёте

«Дакар». Седьмой этап. Мотоциклы

1. Рикки Брабек (Honda) — 2:02:05
2. Паулу Гонсалвеш (Honda) +1:44
3. Сэм Сандерленд (KTM) +4:43
4. Хоан Барреда Борт (Honda) +6:51
5. Ксавье де Султре (Yamaha) +7:10

46. Александр Иванютин (Husqvarna) +36:30

«Дакар». Мотоциклы. Общий зачёт

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 17:28:53
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +17:45
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +22:16
4. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +28:36
5. Маттиас Валькнер (KTM) +34:17

32. Александр Иванютин (Husqvarna) +3:20:19.
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