Карякин: Ходят слухи, что хотят отменить марафонские этапы «Дакара»

«Сегодня день отдыха, встали позже обычного, ночевали в гостинице. Очень холодно, видимо, в Боливии даже не подозревают, что такое батареи и бывает обогрев зданий. Спал под одеялом, была бы шапка — надел бы. Зато принял горячую ванну, что для меня сейчас просто седьмое небо. Постирал вещи, но, кажется, за ночь они стали только ещё более мокрыми. Сейчас поедем в бивуак, постараюсь по дороге купить тепловентилятор, установим его в техничке. Много работы предстоит с квадроциклом, нужно всё проверить, чтобы ко второй неделе “Дакара” он был как новый и я не переживал за его техническое состояние. В команде всё хорошо, царит понимание и любовь.



К сожалению, Боливия встречает нас не очень приятной погодой, идут дожди, дожди, дожди… Ходят слухи, что хотят отменить и предстоящие марафонские этапы, не рад такому положению дел, так как хочется больше насладиться “Дакаром”, гонкой, тем более сейчас, когда есть силы. Первые дни дались достаточно тяжело, длинные километражи, плохая погода, что наносило определенный отпечаток. Было невыносимо холодно, когда едешь на лиазоне 400 км по асфальту и идёт дождь с градом… В течение пяти часов ты весь абсолютно сырой, уже ничего не чувствуешь. Но все в одинаковых условиях. Как показывает практика, у меня лучше получается ехать длинные спецучастки, это хорошая возможность показать хороший результат. Посмотрим, как будет дальше. Остаётся надеяться, что погода станет лучше и мы сможем продолжить гонку», — написал Карякин на своей странице в «ВКонтакте».