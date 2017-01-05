Карякин стал вторым на четвертом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин на «Ямахе» занял второе место на четвертом этапе
ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов. Спецучасток длиной 416 км он преодолел за 6 часов 17 минут и 50 секунд.
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Победу одержал боливиец Вальтер Носилья на «Хонде», который опередил Карякина на 11 минут 28 секунд. Третье место занял аргентинец Даниэль Домащевски на «Хонде» (отставание 19 минут 12 секунд).
У мотоциклистов на четвертом этапе россиянин Александр Иванютин («Хускварна») занял 33-е место, отстав от лидера австралийца Матиаса Волкнера на 53 минуты 58 секунд. Вторым стал испанец Хоан Барреда Борт («Хонда»; +2.02), третьим — француз Михаэль Метги («Хонда»; +3.18).
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