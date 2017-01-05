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5 января 2017, 20:43 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Валькнер выиграл 4-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Борт лидирует в гонке

Маттиас Валькнер показал лучшее время на четвёртом этап ралли-марафона «Дакар» в зачёте мотоциклов.

Вторым стал Хоан Барреда Борт. Третье место занял Микаэль Метж.

В общем зачёте лидирует Барреда Борт. Второе место занимает Пабло Кинтанилья, третье — Сэм Сандерленд.

«Дакар». Мотоциклы. Четвёртый этап

1. Маттиас Валькнер (KTM) — 4:57:22
2. Хоан Барреда Борт (Honda) +2:02
3. Микаэль Метж (Honda) +3:18
4. Ксавье де Султре (Yamaha) +5:58
5. Штефан Свитко (KTM) +8:33
6. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +9:22
7. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +10:24
8. Пьер Александр Рене (Husqvarna) +12:30
9. Франко Кайми (Honda) +13:03
10. Адриен ван Беверен (Yamaha) +13:11

«Дакар». Мотоциклы. Общий зачёт

1. Хоан Барреда Борт (Honda)
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +22:16
3. Сэм Сандерленд (KTM) +24:36
4. Маттиас Валькнер (KTM) +25:45
5. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +30:22.
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