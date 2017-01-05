Чемпион «Дакара» мотогонщик Прайс сошел с дистанции гонки из-за перелома ноги
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Австралийский мотогонщик Тоби Прайс досрочно завершил выступление на
ралли-марафоне «Дакар» из-за перелома левой бедренной кости. Об этом сообщает пресс-служба ралли.
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«Прайс упал с мотоцикла на четвертом спецучастке, после медобследования ему был поставлен диагноз “перелом левой бедренной кости”, — говорится в сообщении. — Он выбыл из гонки».
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