Чемпион «Дакара» мотогонщик Прайс сошел с дистанции гонки из-за перелома ноги

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«Прайс упал с мотоцикла на четвертом спецучастке, после медобследования ему был поставлен диагноз “перелом левой бедренной кости”, — говорится в сообщении. — Он выбыл из гонки».

Ранее об отказе от продолжения борьбы на «Дакаре» из-за поломки автомобиля объявил двукратный победитель ралли- марафона катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия.