Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/28343316/
5 января 2017, 20:42 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Чемпион «Дакара» мотогонщик Прайс сошел с дистанции гонки из-за перелома ноги

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Австралийский мотогонщик Тоби Прайс досрочно завершил выступление на ралли-марафоне «Дакар» из-за перелома левой бедренной кости. Об этом сообщает пресс-служба ралли.

Прайс упал с мотоцикла на четвертом спецучастке после медобследования ему был поставлен диагноз перелом левой бедренной кости Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Прайс упал с мотоцикла на четвертом спецучастке, после медобследования ему был поставлен диагноз “перелом левой бедренной кости”, — говорится в сообщении. — Он выбыл из гонки».

Ранее об отказе от продолжения борьбы на «Дакаре» из-за поломки автомобиля объявил двукратный победитель ралли- марафона катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия.

Прайс одержал победу на прошлогоднем марафоне, став первым австралийцем-победителем турнира. В текущем году он шел на пятом месте в общем зачете после трех этапов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
5 января

Колобков: сдача стадиона в Сочи к ЧМ-2018 запланирована к концу января

Саночница Татьяна Иванова завоевала серебро чемпионата Европы

Тарпищев: результаты сборной РФ на Кубке Федерации зависят от решений Мыскиной