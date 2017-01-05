Словацкий мотогонщик получил удар молнии во время ралли «Дакар»

Инцидент произошел во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Отмечается, что спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю. Благодаря этому электрический разряд прошел сквозь него.

Сообщается, что спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в ралли. Этот вопрос предстоит решить врачам после проведения комплексного обследования Якеша.

Следующий этап протяженностью 521 км пройдет в четверг между городами Сан-Сальвадор-де-Жужуй и Туписа.