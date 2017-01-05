Карякин: Третий день на «Дакаре» нельзя назвать удачным, но я уже вкатился

«Сегодня третий день марафона “Дакар- 2017”, длина спецучастка 550 км, из которых 160 км приходились на зону нейтрализации, когда время прохождения дистанции не идет в зачет. По задумке организаторов, это расстояние (160 км) мы должны были пройти за 2 часа — а это трасса горного каменного серпантина, и зона нейтрализации превратилась в страшные гонки.



Проехал сегодня 33 км, заблудился, минут 5−7 на это потерял. Потом всех догнал, ехал по своему треку, заехал в реку и меня сбили — человек 15 выехали навстречу, пытались найти дорогу. Я поехал за ними, в итоге, уехал не в ту сторону. На 146 км пробил колесо и мне пришлось 90 км ехать со спущенным, так как когда пытался его снять, сорвал трещотку. На нейтрализации пытался взять у других участников инструмент, никто давать не хотел… понимаю, отказать в спортивное время, но на нейтрализации?



В течение следующих 350 км мы поднялись на высоту 5000 метров, лежал снег, наверно, высотой сантиметров 20. Очень необычно из плюс 40 попасть в минус. День нельзя назвать удачным, но я уже вкатился, почувствовал свой темп и хочу завтра поехать на результат. Рисковать не буду, посмотрим, что получится», — приводятся слова Карякина на его официальной странице «Вконтакте».