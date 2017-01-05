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5 января 2017, 11:44 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Гонсалес выиграл третий этап «Дакара-2017», Карякин — 11-й

На третьем этапе ралли-марафона «Дакар-2017» победу в зачёте квадроциклов одержал Гастон Гонсалес, второй результат продемонстрировал Игнасио Касале, а замкнул первую тройку Йозеф Махачек.

Российский гонщик Сергей Карякин по итогам прохождения спецучастка показал 11-е время.

«Дакар». Квадроциклы. Третий этап.
1. Гастон Гонсалес («Ямаха») — 05:58:39
2. Игнасио Касале («Ямаха») +:04:41
3. Йозеф Махачек («Ямаха») +09:56
4. Симон Витсе («Ямаха») +15:35
5. Сантьяго Хансен («Хонда») +20:32

11. Сергей Карякин («Ямаха») +25:30

Общий зачёт.
1. Игнасио Касале («Ямаха») — 09:58:51
2. Гастон Гонсалес («Ямаха») +4:37
3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +18:06
4. Аксель Дютрье («Ямаха») +18:18
5. Симон Витсе («Ямаха») +19:08

11. Сергей Карякин («Ямаха») +34:41.
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