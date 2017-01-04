Барреда Борт выиграл третий этап «Дакара» в классе мотоциклов
На третьем этапе «Дакара-2017» в классе мотоциклов одержал победу испанец Хоан Барреда Борт, выступающий на байке «Хонда».
Вторым стал британец Сэм Сандерленд («КТМ»), а замкнул первую тройку француз Пьер Александр Рене («Хускварна»).
«Дакар» Мотоциклы. Третий этап
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 04:22:41
2. Сэм Сандерленд (KTM) +13:29
3. Пьер Александр Рене (Husqvarna) +16:30
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +17:02
5. Паулу Гонсалвеш (Honda) +17:20
6. Адриен ван Беверен (Yamaha) +20:40
7. Франко Кайми (Honda) +21:09
8. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +21:43
9. Тоби Прайс (KTM) +22:51
10. Рикки Брабек (Honda) +25:16
«Дакар» Мотоциклы. Общий зачёт
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 07:35:30
2. Сэм Сандерленд (KTM) + 11:20
3. Паулу Гонсалвеш (Honda)+14:42
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna)+15:56
5. Тоби Прайс (KTM)+17:19.
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