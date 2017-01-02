Француз Султрэ выиграл первый этап ралли «Дакар» в зачете мотоциклов
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Француз Ксавье Султрэ одержал победу на первом этапе
ралли-марафона «Дакар» в зачете мотоциклов. Спецучасток длиной 38,5 км он преодолел за 28 минут 20 секунд.
Второе место занял испанец Хуан Педреро (отставание 2 секунды), третье — Рикки Брабек из США (+0,14). Россиянин Александр Иванютин с отставанием от лидера 6 минут 53 секунды стал 70-м, Анастасия Нифонтова (+13,49), которая в ноябре была временно отстранена от участия в рейде
В нынешнем году «Дакар» проходит по территориям Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в
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