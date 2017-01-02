Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/28324121/
2 января 2017, 18:35 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Француз Султрэ выиграл первый этап ралли «Дакар» в зачете мотоциклов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Француз Ксавье Султрэ одержал победу на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете мотоциклов. Спецучасток длиной 38,5 км он преодолел за 28 минут 20 секунд.

Второе место занял испанец Хуан Педреро (отставание 2 секунды), третье — Рикки Брабек из США (+0,14). Россиянин Александр Иванютин с отставанием от лидера 6 минут 53 секунды стал 70-м, Анастасия Нифонтова (+13,49), которая в ноябре была временно отстранена от участия в рейде из-за положительной допинг-пробы, показавшей наличие мельдония, стала 134-й.

В нынешнем году «Дакар» проходит по территориям Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Мотогонщица Нифонтова подтвердила свое участие в «Дакаре-2017»

Мотогонщица Нифонтова подтвердила свое участие в «Дакаре-2017»

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова получила лицензию Международной мотоциклетной федерации (FIM) и выйдет на старт ралли «Дакар-2017» 2 января. Таким образом она станет первой россиянкой, которая примет участие в знаменитом марафоне.
Еще 7 новостей  Все новости
2 января

FIS подтвердила отмену этапа Кубка мира по сноуборду в Казани

Ровесник хоккея и настоящий спартаковец: 70 лет Александру Якушеву

Ева Лонгория проведет церемонию вручения приза игроку 2016 года по версии ФИФА