Француз Султрэ выиграл первый этап ралли «Дакар» в зачете мотоциклов

Второе место занял испанец Хуан Педреро (отставание 2 секунды), третье — Рикки Брабек из США (+0,14). Россиянин Александр Иванютин с отставанием от лидера 6 минут 53 секунды стал 70-м, Анастасия Нифонтова (+13,49), которая в ноябре была временно отстранена от участия в рейде из-за положительной допинг-пробы, показавшей наличие мельдония, стала 134-й.

В нынешнем году «Дакар» проходит по территориям Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.