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31 декабря 2016, 14:28 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Мотогонщица Нифонтова подтвердила свое участие в «Дакаре-2017»

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова получила лицензию Международной мотоциклетной федерации (FIM) и выйдет на старт ралли «Дакар-2017» 2 января. Таким образом она станет первой россиянкой, которая примет участие в знаменитом марафоне.

Ранее на официальном сайте <nobr>ралли-марафона</nobr> сообщалось что Нифонтова примет участие в соревнованиях. Увеличить
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Ранее на официальном сайте ралли-марафона сообщалось, что Нифонтова примет участие в соревнованиях.

«Все, официально еду», — сообщила она корреспонденту ТАСС по телефону. Тем не менее, спортсменка отметила, что решение федерации может быть оспорено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Организация ранее в этом году санкционировала приостановку действия лицензии Нифонтовой из-за обнаружения мельдония в одной из ее допинг- проб.

На пресс-конференции в ТАСС 21 декабря член команды автомотоклуба «Московская полиция» рассказала, что наличие метаболического средства в крови было вызвано применением препарата от головной боли. Тогда же она пояснила, что для FIM был собран пакет документов, подтверждающих, что препарат был прописан по медицинскому рецепту.

В качестве напарника Анастасии Нифонтовой — обладателя Кубка мира по кросс-кантри в женском зачете 2015 года — выступит Александр Иванютин — 11-кратный чемпион России по мотокроссу.

Ралли-марафон «Дакар-2017» пройдет по территориям Аргентины, Боливии и Парагвая со 2 по 14 января.
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