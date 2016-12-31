Мотогонщица Нифонтова подтвердила свое участие в «Дакаре-2017»
МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова получила лицензию Международной мотоциклетной федерации (FIM) и выйдет на старт ралли «Дакар-2017» 2 января. Таким образом она станет первой россиянкой, которая примет участие в знаменитом марафоне.
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«Все, официально еду», — сообщила она корреспонденту ТАСС по телефону. Тем не менее, спортсменка отметила, что решение федерации может быть оспорено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Организация ранее в этом году санкционировала приостановку действия лицензии Нифонтовой
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В качестве напарника Анастасии Нифонтовой — обладателя Кубка мира по
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