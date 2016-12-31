Мотогонщица Нифонтова подтвердила свое участие в «Дакаре-2017»

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Ранее на официальном сайте ралли-марафона сообщалось, что Нифонтова примет участие в соревнованиях.

«Все, официально еду», — сообщила она корреспонденту ТАСС по телефону. Тем не менее, спортсменка отметила, что решение федерации может быть оспорено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Организация ранее в этом году санкционировала приостановку действия лицензии Нифонтовой из-за обнаружения мельдония в одной из ее допинг- проб.

На пресс-конференции в ТАСС 21 декабря член команды автомотоклуба «Московская полиция» рассказала, что наличие метаболического средства в крови было вызвано применением препарата от головной боли. Тогда же она пояснила, что для FIM был собран пакет документов, подтверждающих, что препарат был прописан по медицинскому рецепту.

В качестве напарника Анастасии Нифонтовой — обладателя Кубка мира по кросс-кантри в женском зачете 2015 года — выступит Александр Иванютин — 11-кратный чемпион России по мотокроссу.