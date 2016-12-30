Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/motosport/28310184/
30 декабря 2016, 19:02 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Нифонтова: Пока моё участие в «Дакаре-2017» официально не подтверждено

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова прокомментировала информацию о своём возможном участии в «Дакаре-2017».

Ранее в организме спортсменки был найден мельдоний.

«Пока что моё участие официально не подтверждено. Есть предварительное устное решение, которое должно быть урегулировано юристом ФИМ с организаторами “Дакара” в течение двух дней. Держат в напряжении до последнего. Так что как минимум старт для меня уже будет огромной победой. Сообщу сразу, как будет всё ясно», — написала Нифонтова на своей странице в «Фейсбуке».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мотоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена