Нифонтова: Пока моё участие в «Дакаре-2017» официально не подтверждено

Ранее в организме спортсменки был найден мельдоний.



«Пока что моё участие официально не подтверждено. Есть предварительное устное решение, которое должно быть урегулировано юристом ФИМ с организаторами “Дакара” в течение двух дней. Держат в напряжении до последнего. Так что как минимум старт для меня уже будет огромной победой. Сообщу сразу, как будет всё ясно», — написала Нифонтова на своей странице в «Фейсбуке».