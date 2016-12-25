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25 декабря 2016, 21:01 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Маркес считает Виньялеса своим главным соперником в сезоне-2017

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес считает, что его главным соперником в следующем сезоне станет Маверик Виньялес, зимой перешедший из «Сузуки» в «Ямаху».

По просьбе испанского телеканала Cuatro Маркес выставил оценки лидерам MotoGP и поставил девять баллов себе и Виньялесу. Семикратный чемпион серии Валентино Росси получил от испанца восьмёрку, а трёхкратный чемпион Хорхе Лоренсо — семёрку, из-за своего перехода из «Ямахи» в «Дукати», сообщает Motorsport-Total.
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