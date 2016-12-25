Росси: Наши отношения с Лоренсо разрушились в 2015-м и не стали лучше

Тогда партнёры по «Ямахе» боролись за чемпионский титул, и Росси упрекнул Лоренсо в грязной игре и помощи ему со стороны Марка Маркеса.



«Наши отношения с Лоренсо были окончательно разрушены в конце 2015-го. У нас была отличная дуэль, но с тех пор ситуация не улучшилась. После последней гонки в Валенсии мы обнялись в боксах. Он сказал, что всегда уважал меня, это был приятный момент.



Маркес, к счастью, не мой напарник, но он показал свой характер в конце 2015-го. Между нами только рабочие и уважительные отношения», — приводит слова Росси Motorsport-Total.