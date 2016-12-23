Босс «Сузуки»: Рынок пилотов 2017 года основан на результатах 2015-го
Руководитель «Сузуки» Давиде Бривио считает, что переходы пилотов были основаны на результатах 2015 года, поскольку все команды максимально рано принимали решения по поводу будущих гонщиков.
«Все желающие сменить состав принимали решение, основанное на результатах 2015 года, потому что переходы происходили слишком рано в сезоне. В тот момент мы могли использовать только имеющуюся у нас информацию. Примерно все решения были приняты в мае, на пятой гонке сезона. В том числе и Маверик Виньялес, который решил воспользоваться своей возможностью (перейти в “Ямаху”. — Прим. “Чемпионата”), и я его понимаю», — приводит слова Бривио Autosport.
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