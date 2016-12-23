Босс «Сузуки»: Рынок пилотов 2017 года основан на результатах 2015-го

«Все желающие сменить состав принимали решение, основанное на результатах 2015 года, потому что переходы происходили слишком рано в сезоне. В тот момент мы могли использовать только имеющуюся у нас информацию. Примерно все решения были приняты в мае, на пятой гонке сезона. В том числе и Маверик Виньялес, который решил воспользоваться своей возможностью (перейти в “Ямаху”. — Прим. “Чемпионата”), и я его понимаю», — приводит слова Бривио Autosport.