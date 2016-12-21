Мотогонщик Иванютин нацелен на попадание в топ-10 на «Дакаре»

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Ралли-марафон «Дакар-2017» пройдет по территориям Аргентины, Боливии и Парагвая со 2 по 14 января.

«Недавно на гонке я сломал ногу, у меня идет заживление трех костей, большую часть времени уделяю этому. Занимаюсь в зале, разминаю ногу, потом массаж, соленые ванны, иголки, и не остается времени даже позаниматься другими упражнениями. Я пока себя не чувствую максимально уверенным в ралли, мне нужно больше подготовиться для таких гонок. Думаю, что попадание в топ-10, может, в топ-15, станет для меня хорошим результатом», — сказал Иванютин.