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21 декабря 2016, 19:17 | Авто/мото: Мотоспорт | ТАСС

Мотогонщик Иванютин нацелен на попадание в топ-10 на «Дакаре»

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Попадание в первую десятку на ралли-марафоне «Дакар» является задачей для чемпиона Европы по мотокроссу Александра Иванютина. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

<nobr>Ралли-марафон</nobr> Дакар-2017 пройдет по территориям Аргентины Боливии и Парагвая со 2 по 14 января. Увеличить
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Ралли-марафон «Дакар-2017» пройдет по территориям Аргентины, Боливии и Парагвая со 2 по 14 января.

«Недавно на гонке я сломал ногу, у меня идет заживление трех костей, большую часть времени уделяю этому. Занимаюсь в зале, разминаю ногу, потом массаж, соленые ванны, иголки, и не остается времени даже позаниматься другими упражнениями. Я пока себя не чувствую максимально уверенным в ралли, мне нужно больше подготовиться для таких гонок. Думаю, что попадание в топ-10, может, в топ-15, станет для меня хорошим результатом», — сказал Иванютин.
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