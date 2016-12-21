Мотогонщик Иванютин нацелен на попадание в топ-10 на «Дакаре»
МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Попадание в первую десятку на
ралли-марафоне «Дакар» является задачей для чемпиона Европы по мотокроссу Александра Иванютина. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Недавно на гонке я сломал ногу, у меня идет заживление трех костей, большую часть времени уделяю этому. Занимаюсь в зале, разминаю ногу, потом массаж, соленые ванны, иголки, и не остается времени даже позаниматься другими упражнениями. Я пока себя не чувствую максимально уверенным в ралли, мне нужно больше подготовиться для таких гонок. Думаю, что попадание в топ-10, может, в топ-15, станет для меня хорошим результатом», — сказал Иванютин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter