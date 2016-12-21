Решение о допуске мотогонщицы Нифонтовой к «Дакару» будет вынесено до 25 декабря
МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная мотоциклетная федерация (FIM) обещала до 25 декабря вынести решение об участии российской мотогонщицы Анастасии Нифонтовой в
ралли-марафоне «Дакар». Об этом спортсменка заявила на пресс-конференции в ТАСС.
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В ноябре FIM временно отстранила Нифонтову от участия в «Дакар-2017»
«На сегодняшний момент стрелка весов посередине, шансы на участие — 50 на 50. Все зависит от решения международной федерации», — рассказала россиянка.
Спортсменка объяснила наличие мельдония в крови применением препарата от головной боли. «Мотоспорт всегда страдал от недостатка внимания, он неолимпийский, его всегда задвигали, люди в нашей федерации — энтузиасты, а спортивного врача у нас нет. Я предыдущие годы ездила за свои деньги на соревнования, потом появились спонсоры, но нет возможности нанять бригаду врачей. У меня периодически болит голова, я прохожу необходимые процедуры, и между гонками гражданский врач выписал мне капельницу, которая содержала мельдоний», — сообщила Нифонтова.
«Сейчас собрали все документы, которые подтверждают, что препарат был выписан по медицинскому рецепту. Также возможно, что мне выдадут терапевтический лист. В международной федерации пообещали вынести решение до конца текущей недели», — заключила спортсменка.
Для 37-летней Нифонтовой выступление на «Дакаре» в 2017 году должно было стать первым в карьере.
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