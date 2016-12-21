Нифонтова: Постоянно вижу рыдающих мужчин на ралли-рейдах
Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова поделилась ожиданиями от грядущего
ралли-рейда «Дакар».
«Этот Дакар примечателен тем, что большая часть гонки будет проходить на высоте около 4000 метров. Для здоровья это большая нагрузка, и поэтому мы сейчас работаем с олимпийским комитетом России. Нас снабдили специальными палатками, в которых мы уже два месяца спим. К ним идут шланги от генераторов, благодаря которым создаётся атмосфера как будто на высоте 2000 метров.
Организаторы говорят, что это будет самый сложный маршрут среди всех Дакаров в Америке.
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