Нифонтова: Постоянно вижу рыдающих мужчин на ралли-рейдах

«Этот Дакар примечателен тем, что большая часть гонки будет проходить на высоте около 4000 метров. Для здоровья это большая нагрузка, и поэтому мы сейчас работаем с олимпийским комитетом России. Нас снабдили специальными палатками, в которых мы уже два месяца спим. К ним идут шланги от генераторов, благодаря которым создаётся атмосфера как будто на высоте 2000 метров.



Организаторы говорят, что это будет самый сложный маршрут среди всех Дакаров в Америке. Ралли-рейд состоит из многих составляющих, но в Дакаре эти составляющие самые сложные. Знаете, почему девушек мало в этих гонках? Да я постоянно вижу рыдающих мужчин на рейдах, что уж говорить о женщинах. Иногда ты стоишь в пустыне с застрявший мотоциклом, а до ближайшего населенного пункта 20 км. После того как финишируешь, уже ничего не хочешь, но через полчаса тебя уже снова тянет к байку», — передаёт слова Нифонтовой корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.