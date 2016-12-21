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21 декабря 2016, 11:18 | Авто/мото: Мотоспорт | Чемпионат.com

Лоренсо: «Дукати» — это «Феррари» на двух колёсах

Новый гонщик «Дукати» Хорхе Лоренсо, перебравшийся туда из «Ямахи», рассказал о своих ожиданиях от нового сезона.

«Я очень взволнован, потому что уже опробовал новый байк через два дня после гонки в Валенсии. Но мне не разрешат сделать это снова до конца января. Так что меня ждёт два трудных месяца. С другой стороны, это хорошо, потому что у меня будет время отдохнуть. Но не много, потому что нужно быть готовым физически лучше, чем когда-либо. Это будет новый интересный и трудный вызов, потому что раньше на “Дукати” никто не побеждал, кроме Кейси Стоунера. Это станет отличной мотивацией.

Помимо этого, только пять гонщиков MotoGP завоёвывали титул с двумя разными командами. “Дукати” — это “Феррари” на двух колёсах. У этих байков магическая аура благодаря дизайну. Победить с этой командой — особенное достижение. Болельщики “Дукати” любят эти мотоциклы больше, чем гонщиков на них. Такое же не случается в других командах?» — приводит слова Лоренсо Crash.
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