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21:39 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский ВРЗ прошел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры сезона сегодня одержали вторую победу в полуфинальной серии над обладателем Кубка Беларуси оршанским «Витэном» на его площадке со счетом 4:3. В первой встрече, состоявшейся в Гомеле, также победил ВРЗ — 4:1.

В другой паре после двух встреч паритет. Сначала спортсмены «Лидсельмаша» обыграли у себя дома действующего чемпиона «Столицу» в серии послематчевых пенальти, а сегодня минчане на своей арене взяли реванш со счетом 4:1. Решающий поединок за выход в финал состоится 21 мая.

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