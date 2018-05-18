Гомельский ВРЗ прошел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Лидеры сезона сегодня одержали вторую победу в полуфинальной серии над обладателем Кубка Беларуси оршанским «Витэном» на его площадке со счетом 4:3. В первой встрече, состоявшейся в Гомеле, также победил ВРЗ — 4:1.

В другой паре после двух встреч паритет. Сначала спортсмены «Лидсельмаша» обыграли у себя дома действующего чемпиона «Столицу» в серии послематчевых пенальти, а сегодня минчане на своей арене взяли реванш со счетом 4:1. Решающий поединок за выход в финал состоится 21 мая.