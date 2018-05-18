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Гомельский ВРЗ прошел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по
Лидеры сезона сегодня одержали вторую победу в полуфинальной серии над обладателем Кубка Беларуси оршанским «Витэном» на его площадке со счетом 4:3. В первой встрече, состоявшейся в Гомеле, также победил ВРЗ — 4:1.
В другой паре после двух встреч паритет. Сначала спортсмены «Лидсельмаша» обыграли у себя дома действующего чемпиона «Столицу» в серии послематчевых пенальти, а сегодня минчане на своей арене взяли реванш со счетом 4:1. Решающий поединок за выход в финал состоится 21 мая.