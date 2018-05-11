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10:35 (мск), источник: БЕЛТА

Оршанский «Витэн» вышел в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу стал оршанский «Витэн», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем, решающем матче четвертьфинальной серии, оршанцы разгромили на своей площадке могилевский «Форте» со счетом 7:2. Таким образом, «Витэн» выиграл серию с общим счетом 2:1 и в борьбе за путевку в финал встретится с гомельским ВРЗ.

Вторую полуфинальную пару составили действующий чемпион страны минская «Столица» и «Лидсельмаш».

Первые матчи полуфинальных серий до двух побед одной из команд состоятся 14 мая в Гомеле и Лиде.

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