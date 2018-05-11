Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Оршанский «Витэн» вышел в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по
В третьем, решающем матче четвертьфинальной серии, оршанцы разгромили на своей площадке могилевский «Форте» со счетом 7:2. Таким образом, «Витэн» выиграл серию с общим счетом 2:1 и в борьбе за путевку в финал встретится с гомельским ВРЗ.
Вторую полуфинальную пару составили действующий чемпион страны минская «Столица» и «Лидсельмаш».
Первые матчи полуфинальных серий до двух побед одной из команд состоятся 14 мая в Гомеле и Лиде.