Оршанский «Витэн» вышел в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В третьем, решающем матче четвертьфинальной серии, оршанцы разгромили на своей площадке могилевский «Форте» со счетом 7:2. Таким образом, «Витэн» выиграл серию с общим счетом 2:1 и в борьбе за путевку в финал встретится с гомельским ВРЗ.