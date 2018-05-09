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18:31 (мск), источник: Р-Спорт

Женская сборная России по мини-футболу уступила команде Испании на турнире «9 мая»

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Женская сборная России по мини-футболу проиграла команде Испании в матче международного турнира «9 мая».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Красногорске (Московская область) в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу испанок. Гол забила Ванесса Сотелло.

Сборная Испании, набрав 9 очков, выиграла международный турнир «9 мая», россиянки (6) заняли второе место, замкнула тройку лучших команда Польши (3).

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